Hentbolun Yıldızları Organizasyonu, Ali Osman Ulusoy anısına Trabzon'da

'HENTBOLUN Yıldızları ve Duayenleri Organizasyonu' Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden merhum Ali Osman Ulusoy anısına Trabzon'da düzenlenecek.Konuyla ilgili bilgi veren Türkiye Okul Sporları Federasyonu eski Başkanı Ayhan Pala, daha önce Eskişehir, İstanbul, Adana ve İzmir’de düzenlenen Hentbolun Yıldızları ve Duayenleri Organizasyonu'na bu yıl Trabzon'un ev sahipliği yapacağını söyledi.Pala, milli takımlarda hentbol oynamış kadın ve erkek sporcuların bir araya geleceği etkinliğin 18-21 Mayıs tarihleri arasında, bir süre önce hayatını kaybeden işadamı Ali Osman Ulusoy anısına gerçekleştirileceğini kaydetti.BÜYÜK BİR NOSTALJİ YAŞANACAKEtkinlik sayesinde 600 kişiyi misafir edeceklerini ve müsabakaların ücretsiz izlenebileceğini belirten Pala şöyle konuştu:"Bu etkinlik kapsamında karşılıklı hentbol oynamış duayen hentbolcular maçlarda oynayacak, ayrıca sosyal etkinliklerle faaliyetler sürdürülecek. Neden Ali Osman Ulusoy? Ülkemizin yetiştirdiği unutulmaz insan merhum Ali Osman Ulusoy bize sahip çıkmış, bizleri deplasmanlara ücretsiz göndermişti. Belki o destek olmasaydı bugün Trabzon’da hentbol olmayacaktı. Türkiye’de hentbol sporuyla uğraşan tüm dostlarımız anılarını tazeleme fırsatı bulacak, geçmişten günümüze büyük bir nostalji yaşanacak.""BABAMIN ADIYLA GURURLANDIM.."Babasının adının bu tür etkinlikte yaşatılmasının gurur verici olduğunu kaydeden Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy da, "Sporla büyüyen ve yaşayan biri olarak bu tür organizasyonların önemli olduğunun bilinmesini isterim. Babamın adının geçtiği her faaliyet beni çok duygulandırıyor. Bu etkinliKte de adının olması beni çok mutlu etti, gururlandırdı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.ALİ OSMAN ULUSOY KİMDİR?1927 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğan Ali Osman Ulusoy, Ulusoy şirketinin Trabzon'daki temsilcisi olarak yaşamını sürdürdü, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere bir çok sivil toplum örgütünde görev aldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın 32 yıl boyunca Meclis Başkanlığı görevini yürüten Ali Osman Ulusoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) 20 yılı aşkın süreyle Başkan Vekilliği görevinde bulundu. DEİK Türk - İran İş Konseyi'nin kuruluşundan sonra Başkanlığını görevini yürüten Ulusoy, Trabzonspor'un kurucu üyeliği ve ilk başkanlığını da yaptı. Ulusoy, TOBB Başkanvekili olarak Bakü - Ceyhan boru hattı projesinin hayata geçirilme evresinde 1997 yılında Tiflis'te düzenlenen törenlerde Türkiye adına sözleşmelere imza koydu.

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