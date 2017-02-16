Hentbolde Göztepe'de Öztürk şoku

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde pazar günü deplasmanda lider Beşiktaş Mogaz'la karşılaşacak Göztepe'de dev randevu öncesi takımda Adnan Öztürk şoku yaşanıyor. Önceki akşam antrenman sonrası evine gitmek için tesislerden ayrılan Antrenör Adnan Öztürk'ün, Güzelyalı Parkı yakınlarında yolda ayağının kayması sonucu düştüğü ve başını zemine çarparak yaralandığı bildirildi.

Çevredekilerin yardımıyla, 112 acil çağrı merkezinin yönlendirdiği ambulans tarafından, beyin kanaması şüphesi ile, bilinci kapalı olarak Yeşilyurt'taki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Öztürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başkan Vekili Talat Papatya, tecrübeli teknik adamın bilincinin açıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Adnan Öztürk'ün en kısa sürede sağlına kavuşarak görevine döneceğine inandığını belirten Papatya, "Hocamız evine giderken, çamur zeminde ayağının kayması sonucu düşmüş ve kaldırıma çarpma sonucu başınının arka kısmından yaralanmış. Derhal hastaneye kaldırılan hocamızın tedavisini yürüten doktorlar, ameliyata gerek olmadığını bildirdi. Şu an müşahede altında. Sağlık durumu iyi" dedi.

Bu arada sarı kırmızılı yönetimin, yaşanan bu olayın ardından Türkiye Hentbol Federasyonu'na başvurarak Beşiktaş Mogaz karşılaşmasının ertelenmesini talep ettiği öğrenildi. Federasyonun talebe gün içinde ya da yarın cevap vermesi bekleniyor. FOTOĞRAFLI