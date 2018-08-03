Hentbolda Osmangazi Belediyespor sezonu açtı

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TÜRKİYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren Osmangazi Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başantrenör Nedzad Masic ve yardımcı antrenör Sebahattin Çetin yönetiminde start verdi. Sukaypark Tesisleri’nde yapılan yeni sezonun ilk antrenmanında Osmangazili hentbolcular, kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Mevcut kadrodaki yerli oyuncuları Nurşah Sancak, Zeynep Erat, Sibel Gündoğdu, Buse Erdoğan, Büşra Yüce, Yaren Berfe Göker, Ceren Subaşı, Damla Karameşe, Najiba Ahmadi gibi isimlerle sözleşme uzatan Osmangazi Belediyespor, kadrosuna başarılı sol kanat oyuncusu Ecem Sevilmiş ve orta oyun kurucu Ebru Öztürk’ü dahil etti.

Antrenmanların oldukça verimli geçtiğini belirten Osmangazi Belediyespor Başantrenörü Nedzad Masic, “Kurmuş olduğumuz genç takım ile alt yapıdan yetişen sporcularımız güzel bir uyum yakaladılar. Bizler için en önemlisi gerçek bir takım olabilmek. Geçtiğimiz sezon bu gücü yakalayarak ligin üst sıralarında yer alan takımlar ile başa baş mücadele ettik. Bu sezon da sporcularımın kendilerini en iyi şekilde göstereceklerine yürekten inanıyorum. Desteğini hep hissettiğimiz Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

9 Eylül’de başlayacak 2018-2019 sezonu öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Osmangazili hentbolcular, 24-28 Ağustos’ta İzmir’de düzenlenecek hazırlık turnuvası ve Eylül ayında gerçekleşecek kupa maçlarında mücadele edecek.

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