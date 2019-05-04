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Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Muratpaşa Belediyesi’nin

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR () SALON: Porsuk HAKEMLER: Murat Çelik, Cengiz Ömer  MURATPAŞA BELEDİYESPOR: Graovac (Merve Durdu), Kübra Sarıkaya 8, Yeliz Özel 7, Cansu Akalın 2, Didem Hoşgör Binboğa 2, Döne Gül Bozdoğan...

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Muratpaşa Belediyesi’nin

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR ()

SALON: Porsuk

HAKEMLER: Murat Çelik, Cengiz Ömer 
MURATPAŞA BELEDİYESPOR: Graovac (Merve Durdu), Kübra Sarıkaya 8, Yeliz Özel 7, Cansu Akalın 2, Didem Hoşgör Binboğa 2, Döne Gül Bozdoğan 2, Branik 3, Yasemin Şahin 2, Yağmur Toprak 6, Eda Nur Kılıç 1
KASTAMONU BELEDİYESPOR: Nenezic (Rombescu), Laiuk 2, Yasemin Güler 2, Aslı İskit 8, Elif Sıla Aydın 7, Serpil İskenderoğlu 3, Betül Yılmaz 4, Snopova 3, Ceren Çoşkun 2, İlkova 1  
İLK YARI: 16-15
İKİNCİ YARI: 28-28
DİSKALİFİYE: Baranik, Yasemin Şahin (Muratpaşa Belediyespor)
İKİ DAKİKALAR: Yasemin Şahin (2), Döne Gül Bozdoğan, Baranik, Yağmur Toprak, Kübra Sarıkaya (Muratpaşa Belediyesi), Yasemin Güler, Laiuk, Betül Yılmaz (Kastamonu Belediyespor)

Geçen hafta hafta Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Kastamonu Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor Kadınlar Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Muratpaşa Belediyespor ilk yarıyı 16-15 önde tamamladı. Nefes kesen mücadelenin normal süresş 28-28 sonuçlanınca maç uzatmaya gitti. Uzatmalar sonunda Muratpaşa Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u  33-32 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

FOTOĞRAFLI
 

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