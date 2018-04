Hentbolcu Can Çelebi: "Göztepe Avrupa şampiyonu olacak"

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TÜRK hentbolunun en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Süper Lig ekibi Göztepe'nin sağ oyun kurucusu Can Çelebi, Avrupa'da şampiyonluğunun hayal olmadığını söyledi.

Kulüpte Mehmet Sepil başkanlığındaki yönetimin ve taraftarın hentbola çok değer verdiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Başkanımızın maddi ve manevi emekleri için kendisine minnettarız. Ancak hentbol şubesinin kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor. Bunun için sponsorluk tek yol. İsim sponsorluğunun önemi de bizim için bir hayli fazla. Örneğin Almanya'da eski kulübüm TVB Stuttugart 1898 takımının 250 sponsoru var. Bu takımlarla boy ölçüşebilmemiz için, başkanımızın yükünü azaltmak için mutlaka sponsorlarla yola devam etmeliyiz. Eğer bizlere destek verilirse bu takım gelecek sezon Challenge Cup'ı kazanır. Avrupa'da kupa kaldırmak kesinlikle hayal olmaz. Ben Göztepe'ye Avrupa'da şampiyonluk yaşamak için geldim. Bu camianın önemli başarılar kazanmasını istiyorum" dedi.

Kariyerinde Hırvatistan'ın Nexe Nasice, Fransa'nın Chartres Metropole Handball 28 ve Almanya'nın TVB Stuttgart 1898 ekiplerinde forma giyerek ülkemizi temsil eden Can, Avrupa hentbolunu da değerlendirdi.

Almanya, Fransa ve Danimarka'nın branşı ileri seviyeye getirdiğini belirten Can, "Fransız ekibi PSG'nin bütçesi 23-34 milyon Euro. Alman takımlarının da değeri 15 milyon Euro ve fazlasını bulabiliyor. Bu ülkelerde maçlara ortalama 13 bin seyirci geliyor. Köln'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalini 25 bin sporsever izledi. Almanya'da basketboldan önce hentbol gelir. Brezilya'nın Rio kentinde yapılan olimpiyatlarda futboldan sonra en çok izlenen branş hentbol oldu" diye konuştu.

Türkiye'de tesis sorunun yaşandığını anlatan Can, "Bizde ne yazık ki tesis yok. Salon olmayınca altyapı da olmuyor. Yeni neslin yetişmesi gerekiyor. Bu iki kriter başarı ile doğru orantılı. Türk kulüplerinde ayrıca istikrar yok. Gelecek sene nerede olacakları belli değil. Avrupa'daki takımlar sezon devam ettiğinde gelecek senenin kadrosunu bile kurarken, bizim takımlarımız geleceğini göremiyor" diye konuştu.

TARAFTAR HEP YANIMIZDA

Göztepe'ye Ocak ayında transfer olan milli hentbolcu Can Çelebi, taraftarın eşssiz olduğunu söyledi. Çoğu takımın hentbol maçlarını boş tribünler önünde oynadığını vurgulayan Can, "Birkaç hafta önce Erzurum'da Aziziye Belediyespor karşılaşmasına çıktık. Göztepeli taraftarlar oraya otostopla gelip bizim yanımızda oldu. Duyunca kulaklarıma inanamadım. Böyle güzel bir kitle olamaz. Zaten iç saha maçlarımızda hep güçlerini hissediyoruz. Dışarıda da bizimle beraberler.

Onların desteği ile başarılı günler gelecek" dedi. Kendi performansını da değerlendiren Can, "Göztepe'ye transfer olduktan kısa bir süre sonra Challenge Cup'ta AEK maçlarına çıktım. 2 haftadır takımla birlikteydim, kendimi gösterme fırsatım olamadı. Talihsiz bir şekilde elendik. Ancak şu an durumum gayet iyi. Avrupa şampiyonluğunu Göztepe ile kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)