Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Hentbol Milli Takımı, Makedonya’ya 26-25 yenildi

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR () SALON: Porsuk HAKEMLER: Evgeny Zotin, Nikolay Volodkov (Rusya) TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Coşkun Göktepe) - Alp Eren Pektaş 1, Onur Ersin 2, Doruk Pehlivan 10, Ömer Özkan Arifoğlu 2, Mehmet Demirezen...

Hentbol Milli Takımı, Makedonya’ya 26-25 yenildi

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR ()

SALON: Porsuk
HAKEMLER: Evgeny Zotin, Nikolay Volodkov (Rusya)
TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Coşkun Göktepe) - Alp Eren Pektaş 1, Onur Ersin 2, Doruk Pehlivan 10, Ömer Özkan Arifoğlu 2, Mehmet Demirezen 1, Görkem Biçer 5, Halil Öztürk 1, Can Çelebi 3, Baran Nalbantoğlu, Uğur Erceylan
KUZEY MAKEDONYA: Ristovski (Mitrevski) - Stoilov 1, Dimitrioski 1, Lazarov 7, Taleski 5, Kuzmanovski 3, Georgievski 4, Peshevski 1, Madjovski 4
İLK YARI: 13-11
İKİ DAKİKALAR: Baran Nalbanoğlu, Uğur Ercaylan (Türkiye) - Taleski (Yunanistan)

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3'üncü Grup maçında Kuzey Makedonya’ya 26-25 yenildi.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 13-11 önde tamamladı. Başa baş geçen karşılaşmanın son bölümlerinde iyi savunma yapan Makedonya sahadan 26-25 galip ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328