Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 41. Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde "Hentbol Güzeldir Kitaplığı"nın açılışı yapıldı.

Federasyonun spor salonunda gerçekleştirilen törene kitaplığın gerçekleşmesinde emekleri olan eski milli hentbolcular Zeynur ve Zeki Pehlivan, eski Federasyon Başkanı Günal Ensari, kurucu federasyon Başkanı rahmetli Prof. Dr. Yaşar Sevim'in eşi Mahire Sevim, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Barbaros Yılmaz ile birlikte hentbola hizmet etmiş sporcular, antrenörler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Hentbol Federasyonu MHK Başkanı Barbaros Yılmaz, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 41. kuruluş yıldönümünde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, başta kurucu Başkan rahmetli Prof. Dr. Yaşar Sevim olmak üzere eski Federasyon Başkanlarına, sporcu, antrenör, hakem, gözlemcilere ve hentbolda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eski Federasyon Başkanı Günal Ensari de duygularını paylaşarak, 1976 yılından bugüne kadar 41 yılın dolu dolu geçtiğini ve birçok hatıra biriktirdiklerini belirterek, başta kurucu Başkan rahmetli Prof. Dr. Yaşar Sevim olmak üzere hentbol camiasına teşekkürlerini sundu.

"Hentbol Güzeldir Kitaplığı"nın gerçekleştirilmesinde fikir sahibi olan eski Milli Hentbolcu Zeynur Pehlivan da bir konuşma yaparak, hentbol için kalıcı ve faydalı bir şey yapmak için böyle fikrin oluştuğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Federasyona, Mahire Sevim'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Zeki Pehlivan da duygularını paylaşarak, Federasyonun kuruluş yıldönümünde kitaplığın açılışını yaparak, farklı bir heyecan yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından kitaplığın yapılmasında emeği geçenlere plaket takdim edilirken, "Geçmişten Günümüze Hentbol" adında slayt gösterisi gerçekleştirildi.

"Hentbol Güzeldir Kitaplığı" törenle kesilen kurdelanın ardından davetlilerin ziyaretine açıldı.

Ercan ATA - ANKARA / (fotoğraflı)