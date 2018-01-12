Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Göztepe'de Milasevic gitti

HENTBOL Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Göztepe'de Mirko Milasevic'le yollar ayrıldı. Sezon başında Macaristan'ın Telekom Veszprem takımından transfer edilen oyun kurucu ile yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak anlaşma sağlandı.

Yönetimin, Antrenör Adnan Öztürk'ün raporu doğrultusunda böyle bir karar aldığı ifade edildi. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, "Milasevic'e emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Takımımıza takviye yapacağız. Bir oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor, en kısa zamanda transfer netleşecek" dedi.