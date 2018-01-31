Henri Saivet sözleşmeyi imzaladı

SİVAS, ()

Demir Grup Sivasspor'un İngiltere'nin Newcastle United takımından tranfser ettiği Henri Saivet, sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesine imza attı.

İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet, Sivas'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki Senegalli oyuncu Demir Grup Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde kendisini Demir Grup Sivasspor'lu yapan sözleşmeye imza attı.

26 Ekim 1990'da Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Saivet, Fransa'da Bordeaux takımında futbola başladı. Ardından SCO Angers'e kiralanan Saivet Bordeaux'a döndüğünde A takıma yükseldi. 11 Ocak 2016'da İngiltere'nin Newcastle United takımına transfer olan Senegalli sporcu 2016 Ağustos ayında yeniden Fransa'nın yolunu tuttu ve Saint-Étienne'e kiralandı. Sezon başında tekrar İngiltere’ye dönen futbolcu sezonun ilk yarısında Newcastle United'ta 7 kez forma şansı buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

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