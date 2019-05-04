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Hekimoğlu Trabzon 2'nci Lig’e yükseldi

Hekimoğlu Trabzon - Karaköprü Belediyespor: 1-2 Tolga SAĞLAM/TRABZON, () - STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Burak Güner xx, Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Hakan Erkan xx HEKİMOĞLU TRABZON: Tunahan xx, Miraç x(Dk.46 Faruk xx), Selim xx,...

Hekimoğlu Trabzon 2'nci Lig’e yükseldi

Hekimoğlu Trabzon - Karaköprü Belediyespor: 1-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () -

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Burak Güner xx, Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Hakan Erkan xx
HEKİMOĞLU TRABZON: Tunahan xx, Miraç x(Dk.46 Faruk xx), Selim xx, Taşkın xx, Savaş xx, Cafercan xxx, Hakan xx, Dede x(Dk.27 Samet xx), Taha xx, Ramazan xx(Dk.57 Hakkı x), Halil İbrahim xx
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir xxx, Mehmet xxx, Mevlüt xxx, Ali xxx, Alper Hamdi xx(Dk.46 Ramiz xx), Vedat xx(Dk.74 İmdat x), Hakan xxx, Hasan Basri xxx, Rıdvan xxx, Fırat xx(Dk.64 Yasin xxx), Adnan xxx
GOLLER: Dk.50 Rıdvan, Dk.66 Yasin (Karaköprü Belediyespor), Dk.57 Cafercan (Hekimoğlu Trabzon)
SARI KART: Ramazan (Hekimoğlu Trabzon)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta son hafta mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon, sahasında konuk ettiği Karaköprü Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu. Son haftaya şampiyonluğu garantileyerek giren ev sahibi, bu sonuca rağmen adını 2'nci Lig’e yazdırdı.

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