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Hayrettin Hacısalihoğlu: "Hosseini'nin pasaportunda pürüz çıktı"

"Basketbol şubesinden 15 milyon TL civarındaki alacağımızı resmi yollardan istedik" Tolga SAĞLAM - KRANJ / Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, İranlı stoper Majid Hosseini transferi için, "Pasaportunda bir pürüz...

Hayrettin Hacısalihoğlu: "Hosseini'nin pasaportunda pürüz çıktı"

"Basketbol şubesinden 15 milyon TL civarındaki alacağımızı resmi yollardan istedik"

Tolga SAĞLAM - KRANJ /

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, İranlı stoper Majid Hosseini transferi için, "Pasaportunda bir pürüz çıktı. Her şey olabilir. Transfer tamamlanmadan hiçbir transfer kesin değildir" dedi.
Bordo-mavili yönetici Hacısalihoğlu, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
"BASKETBOL ŞUBESİNDEN ALACAKLARIMIZI İSTEDİK"
Trabzonspor Futbol Kulübü olarak, Basketbol şubesinden 15 milyon TL civarındaki alacaklarını resmi yollardan istediklerini belirten Hacısalihoğlu, "Abartılı olarak çıkartılmış bir hadise. Her şeyde olduğu gibi basketbol kulübü de ayrı bir isim sadece. Trabzonspor'un isminin kullanılma hakkı verildi. Trabzonspor'dan alacağı olan insanlar oldu mu istiyor. Trabzonspor da kendi alacaklarını tabii ki isteyecek. Yaklaşık 15 milyon civarında bir borç var. Resmi olarak biz de bu ücreti istedik. Daha önce bir yazı gönderildi, sonrasında da ücret resmi olarak istendi" dedi.
HOSSEİNİ'NİN PASAPORTUNDA PÜRÜZ ÇIKTI
Prensip anlaşmasına varılan ve Türkiye'ye davet ettikleri İranlı stoper Majid Hosseini transferine de değinen Hayrettin Hacısalihoğlu, "Pasaportunda bir pürüz çıktı. Daha doğrusu kulübü pasaportunu yenilemedi. Transferde her şey olabilir. Tabii ki tamamlanmadan hiçbir transfer kesin değildir. Ne zaman imzalar atılır, ondan sonra kesinleşir" ifadelerini kullandı.

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