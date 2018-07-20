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Hayrettin Hacısalihoğlu: "Amiri Trabzon'a geldi"

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, () Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri Trabzon'a getirdi. Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Amiri transferi için 'ya açıklamalarda...

Hayrettin Hacısalihoğlu: "Amiri Trabzon'a geldi"

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, ()

Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri Trabzon'a getirdi.
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Amiri transferi için 'ya açıklamalarda bulundu.
İranlı kanat oyuncusunu Amiri'yi Trabzon'a getirdiklerini belirten Hacısalihoğlu, "Sağlık kontrolünden geçirdikten sonra son görüşmeyi yapacağız. Oyuncu hazırlıklarına özel bir hoca eşliğinde Trabzon'da devam edecek. Takım 24 Temmuz'da Trabzon'a dönüyor. Amiri takımla çalışmalara burada başlayacak. Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı ile yer alan ve takımı Persepolis'in düzenli formasını giydiği bir oyuncu. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi bittiği için bir bonservis bedeli ödemeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 
İran'ın Persepolis takımında oynayan ve İran Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da boy gösteren Amiri, İran dışına ilk kez çıkacak. İranlı futbolcu geçtiğimiz sezon Persepolis formasıyla 26 maçta 2 gol atarken 7 golünde hazırlayıcısı oldu.

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