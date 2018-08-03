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Hawk-Eye CEO'su Carter: "TFF VAR Merkezi dünyanın en iyilerinden biri"

SAPANCA,() Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018-2019 Sezonu'nda hizmete girecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işletileceği merkez, uluslararası futbol kamuoyunda dünyanın en iyi VAR merkezlerinden biri olarak kabul gördü....

Hawk-Eye CEO'su Carter: "TFF VAR Merkezi dünyanın en iyilerinden biri"

SAPANCA,()

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018-2019 Sezonu'nda hizmete girecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işletileceği merkez, uluslararası futbol kamuoyunda dünyanın en iyi VAR merkezlerinden biri olarak kabul gördü. Hawk-Eye CEO'su Steve Carter da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 350 metrekare alan üzerine kurulan TFF VAR Merkezi'nin mimarisi ve teknolojisi ile dünya klasında olduğunu teyit ederek "Riva VAR Merkezi, gerek teknik altyapısıyla gerekse Video Yardımcı Hakemlerin rahat çalışabilmeleri için özel hazırlanan mimari planıyla benim bugüne kadar gördüğüm dünyanın en iyi VAR merkezlerinden biri. Gelmeden önce buranın bu kadar modern olduğunu bilmiyordum. Buradan kesinlikle çok etkiledim" diye konuştu.

Türkiye'de sinyaller, stadyumlardan Riva'daki VAR merkezine fiber kablolarla ışık hızında taşınıyor. Bu nedenle stadyumların Riva'daki merkeze uzaklıklarının herhangi bir önemi bulunmuyor. Spor Toto Süper Lig kulüplerinin kullandığı tüm stadyumlar test edilirken, Sivas-İstanbul arasındaki testte (1.000 km) sinyaller 0.02 saniyede merkeze ulaştı. Hawk-Eye sistemleri de dahil edildiğinde uçtan uca görüntü ve ses Sivas'tan Riva'ya 0.5 saniyenin altında bir sürede geliyor.

Stadyumlardan Riva'ya sinyalleri taşımada kullanılan Türk Telekom'un geliştirdiği "Media transfer network" (MTN) teknolojisi de video ve ses transferini farklı şehir ve santraller üzerinden yedekli, hatasız ve yüksek hızda gerçekleştirebilen yeni bir teknoloji.

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