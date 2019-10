Hataysporlu futbolculardan asker selamı

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-



TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Adana Demirspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, teknik heyet ve futbolcular antrenman öncesi asker selamı verdi.

Cumartesi günü evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, zorlu maçın hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Geçtiğimiz hafta takımın başına getirilen teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen taktik ağırlıklı antrenmanda futbolcuların keyifli ve istekli oldukları gözlendi. Futbolcular, teknik heyet ve tüm çalışanlar antrenman öncesi Türk Bayrağı arkasında toplanarak verdikleri asker selamı ile Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere selam gönderdi.

Teknik direktör Bayram Toysal, Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçiklere başarı dileklerinde bulunurken, "Türk ulusu uzun yıllardır bu tarz baskı altında, hep bir mücadele içerisinde. Bizim artık bu genetiğimize işlemiş. Bulunduğumuz konum itibariyle çok stratejik bir konumda olmamız bizi sürekli bu tarz olayların içine çekmiştir. Ama inanıyorum ki bu olaydan sonrada Türk Milleti’nin Türk Ordusu’nun neler yapabileceğini tüm dünyaya göstereceğiz, zaten bugüne kadar da gösterdik. Allah cephedeki askerlerimize zeval vermesin" dedi.

"TARAFTARLARIMIZI STADA BEKLİYORUZ"

Hafta sonu oynayacakları Adana Demirspor maçının her iki takım açısından da önemli bir maç olduğunu belirten Toysal, şunları söyledi:

"Güneyin derbisi diyebiliriz. Tabi Adana karşılaşmaları daha keyifli çekişmeli geçiyor. Ama geçen seneki Play-Off maçlarının ardından Hatayspor- Adana Demirspor maçları da ayrı bir önem arz etmeye başladı. Doğal olarak stratejisi yoğun, bizim için çok önem arz eden bir maç oynayacağız. İki takımında kazanmak isteyeceği bir maç. Dengeli bir oyun olacak, ama biz mücadele gücümüzü biraz daha yukarıya çıkararak maçtan istediğimiz puanları almak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Çok karakterli kaliteli bir kadroya sahibiz, inanıyorum ki tüm futbolcu kardeşlerimiz bu sorumluluğun bilincinde ve Adana Demirspor karşılaşmasını üst düzey bir performansla lehimize çevireceklerine inanıyorum. Bu zorlu maçta Hatayspor’a gönül vermiş tüm Hataylıları takıma destek vermeye bekliyorum."

TÜM DÜNYAYA CEVABIMIZI VERDİK

Takım oyuncularından Kubilay Sönmez de Barış pınarı Harekatı’ndaki askerlere başarılar dileyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz Suriye topraklarında. Bizim için ülkemiz için savaşıyorlar. Onların sağ salim ülkemize geri dönmesini bekliyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Yüreğimiz kalbimiz hep onlarla birlikte. Dün de bir milli maçımız vardı. Oradan da alnımızın akıyla geri döndük. Her şeye rağmen lider döndük. Gördüğünüz gibi bütün dış basın, dünyadaki tüm ülkeler bize karşı. Ama herkese cevabını verdiğimizi düşünüyorum. Adana Demirspor'u geçen sezon Play-Off'larda elemiştik ama o maçlar geride kaldı. Şampiyonluğa oynayan iki takımdan biri. Biz şu an zirvedeyiz ve en yukarıda devam etmek istiyoruz. Umarım bu maçıda kazanıp yolumuza devam edeceğiz."



