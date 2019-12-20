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Hatayspor’da Maiga ile yollar ayrıldı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor’da Malili stoper Hamidou Maiga ile yolların ayrıldığı açıklandı. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hamidou Maiga ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış...
SPOR 20.12.2019, 15:01
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor’da Malili stoper Hamidou Maiga ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hamidou Maiga ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
1,97 boyundaki stoper, 2018-2019 sezonunda teknik direktör İlhan Palut döneminde transfer edilmişti.
Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hamidou Maiga ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
1,97 boyundaki stoper, 2018-2019 sezonunda teknik direktör İlhan Palut döneminde transfer edilmişti.
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