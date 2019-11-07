Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.



Osman Çalğın Tesisleri’nde teknik direktör Bayram Toysal idaresinde çalışmalarını sürdüren bordo beyazlı ekipte, morallerin oldukça yüksek olduğu gözlendi. Geçtiğimiz cumartesi günü evinde Altay’ı 3-2 yenerek Ümraniyespor’a kaptırdığı liderlik koltuğunu yeniden devralan Hatay ekibi, pazar günü deplasmanda karşılayacağı rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.



İlk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesi Ümraniye maçını değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, haftayı lider geçirdiklerini, hedefe gidebilmek adına herkese çok ciddi sorumluluk düştüğünü belirtti.



Altay galibiyeti ile rakiplerinin de puan kaybetmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Toysal, “İçeride oynadığımız son Altay maçından galip gelerek bu haftayı lider geçirdik. Havamız gayet iyi. Oyuncularımız olayın bilincinde, hepsi çok ciddi bir karakter ortaya koyuyorlar. Hedefe gidebilmek adına herkese çok ciddi sorumluluk düşüyor. Biz bu hedefi sezon sonunda yakaladığımızda herkesin çok mutlu olacağına inanıyorum. Altay maçı zor geçti, kazandık, liderliğe yükseldik. Akabinde bu hafta yine zor bir müsabaka ve Ümraniye deplasmanı. Her maç zor. Altay maçındaki galibiyetimizden ziyade diğer takımların aldığı sonuçlar mutluluğumuzu bir kat daha yukarıya çıkardı” dedi.



"LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"



Ümraniyespor’in çok mücadele eden bir takım olduğunu vurgulayan Toysal, "Her maça ekstra motive olmak zorundayız. Ümraniyespor maçı zor maç, deplasmanda oynayacağız, derli toplu bir takım, genç, mücadele eden bir takım. Başlarında yine saygı duyduğumuz Ahmet hoca var. Hocadan öte ağabey olarak görüyorum onu. O da bizim yapımızı iyi biliyor, biz de onların yapısını iyi biliyoruz. İnşallah bu haftayı da kayıpsız geçip yine lider olarak buraya dönmeyi düşünüyoruz. Bundan sonraki süreç milli maç arası. Bizim için önemli bir ara” ifadelerini kullandı.



YUSUF ABDİOĞLU: ARMAYA KÜSÜLMEZ



Hatayspor’un başarılı futbolcularından Yusuf Abdioğlu ise taraftarlara seslenerek, "Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hoca değişikliği nedeniyle kırgın taraftarlarımız olabilir. Yönetimin verdiği karara saygı duymayanlar olabilir ama armaya küsülmez. Bizim içeride oynadığımız maçlarda geçen senelerde dolu tribünlere oynuyorduk ve enerji sahaya yansıyordu, çok güzel maçlar çıkartıyorduk. Ben taraftarlarımızın bize destek vermesini istiyorum. Lidersek hep beraber lideriz, eğer şampiyon olamayacaksak hep beraber olmayacağız” diye konuştu.