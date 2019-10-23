Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: Erzurumspor'un zaaflarını biliyoruz

Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, )- TFF 1'inci Lig'de liderlik koltuğuna oturan Hatayspor'un teknik direktörü Toysal, pazar günü oynayacakları Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un zaaflarını bildiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini söyledi.



Adana Demirspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Hatayspor, Pazar günü deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bayram Toysal idaresinde Osman Çalğın Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren bordo beyazlı ekipte oyuncuların oldukça moralli olduğu gözlendi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Toysal, Adana Demirspor karşısında zor da olsa kazanmayı başararak önemli bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.



Erzurumspor'un önemli bir takım olduğunu kaydeden Toysal, "Erzurum'un rakımı da buraya göre yüksek. Onların da dezavantajları var. Geçen sene süper ligden düşmüş olmaları henüz bu lige yeteri kadar ayak uyduramadıklarını gösteriyor. İlk yarıyı kayıpsız geçmeyi düşünüyoruz; ikinci yarının her ligde zor geçtiğini düşünecek olursak biz o süreci iyi geçirmeye çalışacağız. Erzurumspor'un zafiyetlerini biliyoruz çalışmalarımızı ona göre yapacağız" dedi.



Takımın başarılı oyuncularından Caner Hüseyin Bağ da , "Şampiyonluk yolunda Adana Demirspor maçı bizim için önemliydi. Şimdi önümüzde zorlu bir Erzurumspor maçı var. Erzurum çok zor bir deplasman çok yüksek bir rakımı var, oraya giden takımların çok zorlandığını biliyoruz. Bunlarında üstesinden gelebileceğimize eminim; arkadaşlarımıza ve hocalarımıza güveniyoruz" diye konuştu.