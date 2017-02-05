Hatayspor-Kırklarelispor 1-0

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()
STAT: Antakya Atatürk Stadı
HAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Ejder Yapıcı (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx)- Ali Fırat (xxx), Tolga (xxx) (Dk.75 Yılmaz Özeren xx), Emin (xxx) (Dk.68 Selim Ilgaz xx), Selahattin Selçuk (xxx), Ömer (xxx), Mithat (xxx), Mesut (xxx), Sadi (xxx), Volkan (xxx), Caner Hüseyin (xxx) (Dk.55 Taha Balcı xx)
KIRKLARELİSPOR: Polat (xx)- Davut (xx), Saffet Gurur (xx), Soner (xx), Mustafa (xx), Barış (xx) (Dk.68 Özkan Toprak xx), Mikail (xx) (Dk.84 Ahmet Baykal), Osman (xx), Sedat (xx), Şahinali (xx) (Dk.79 Celal Aras xx), Bahadır (xx)
GOL: Dk.81 Volkan (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Caner Hüseyin, Ömer, Selçuk (Hatayspor),Bahadır, Mustafa (Kırklarelispor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta kendi evinde Kırklarelispor’u konuk eden Hatayspor rakibini 1-0 mağlup etti..
81’inci dakikada gelişen Hatayspor atağında top kornere çıktı. Köşe vuruşunu kullanan Mithat’ın ortasına iyi yükselen Volkan topu filelere gönderdi: 1-0.
Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca mücadele Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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