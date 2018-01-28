Ramazan ÇELİK/HATAY, ()
Hatayspor - Keçiörengücü: 0-1
STAT: Atatürk
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Aykut Onar (xx), Murat Altan (xx)
HATAYSPOR: Akın (xx)- Hamza (xx), Selim (x)(Dk.64 Sinan x), Mithat (x)(Dk.85 Gökhan x), Yılmaz (xx), Mesut (xx), Taha (x), Sadi (xx), Volkan (x), Murat (x), Caner (x)(Dk.81 Köksal x)
KEÇİÖDERGÜCÜ: Yakup (xx)- Efe Can (xx)(Dk.90 Uğur ), Berat (xx), Ayhan (xx), İlşas (xx)(Dk.81 Umut x), Burak (xx), Okan Eken (xx), Şahin (xxx)(Dk.90 Abdurrahman xx), Hüseyin (xx), Rıdvan (xx), Okan Baydemir (xx)
GOL: Dk.68 Efe Can (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Mithat, Hamza, Sadi (Hatayspor) Yakup, Efe Can, Burak, Abdurrahman, Rıdvan (Keçiörengücü)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Murat (Hatayspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.
İki takım karşılaşmaya 'Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yayındayız' yazılı pankartla sahaya çıktı. .
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 68'inci dakikasında Efe Can'la golü bulan Keçiörengücü sahadan 1-0 galip ayrıldı. 90'ıncı dakikada Hatayspor'dan Murat, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
(FOTOĞRAFLI)