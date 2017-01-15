Hatayspor-Kayseri Erciyesspor: 3-0

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()
STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Selahattin Altay (xx), Cemil Tunç (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx)- Mesut (xxx), Sadi (xxx), Volkan (xxx), Selçuk (xxx), Mithat (xxx) (Dk.86 Taha Balcı), Selim (xxx) (Dk.78 Emin Altunay xx), Yılmaz (xxx), İsmail (xxx), Caner Hüseyin (xxx) (Dk.45 Burak Taşdemir xx), Ömer (xxx)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (xx)- Bilal (xx), Tugay (xx), Yunus (xx), Turgay (xx), Okan (xx) (Dk.72 Burak Türkmen xx), Ahmet (xx) (Dk.83 Ömer Faruk Kılıç), Furkan (xx) (Dk.63 Batuhan Hidayetoğlu xx), Talha (xx), Muhammed (xx), Seyfettin (xx)
GOLLER: Dk.54 Mesut, Dk.73 (penaltı) Mithat, Dk.90 Ömer (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Mesut (Hatayspor), Bilal, Okan, Ahmet, Yunus (Kayseri Erciyesspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta Hatayspor evinde konuk ettiği Kayseri Erciyesspor’u 3-0 mağlup etti.
54’üncü dakikasında gelişen Hatayspor atağında Mesut’un cezaalanı içindeki şutu ağlara gitti: 1-0.
73’üncü dakikasında Hatayspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Mithat ağlara yolladı: 2-0.
90'ıncı dakikada Hatayspor atağında ceza sahasına gönderilen ortaya kafayla vuran Ömer topu filelere gönderdi: 3-0.
Karşılaşma Hatayspor'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
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Ramazan ÇELİK/HATAY, ()