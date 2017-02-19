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Hatayspor-İnegölspor 1-0

Ramazan ÇELİK/HATAY, () STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Mehmet Uğur Alptekin (xx), Eren Özçelik (xx) HATAYSPOR: Akın (xxx)- Ali Fırat (xxx), Mesut (xxx), Sadi (xxx), Volkan (xxx), Tolga (xxx) (Dk.53 Selahattin xx), Mithat...

Hatayspor-İnegölspor 1-0

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()
STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Mehmet Uğur Alptekin (xx), Eren Özçelik (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx)- Ali Fırat (xxx), Mesut (xxx), Sadi (xxx), Volkan (xxx), Tolga (xxx) (Dk.53 Selahattin xx), Mithat (xxx), Yılmaz (xxx), Burak (xx) (Dk.31 Selim Ilgaz xxx), Caner Hüseyin (xxx), Taha (xxx) (Dk.71 Ömer Yıldız xx)
İNEGÖLSPOR: Şener (xx)- Recep (xx), Bilal (xx), Lider (xx), Ali (xx), Hasan (xx), Emrah (xx), Oğuz (xx), Raif (xx), Emre (xx) (Dk.78 Ömürcan Yıldırımlı x), Hüseyin Ali (xx) (Dk.71 Volkan Pala xx)
GOLLER: Dk.90 Sadi (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Mithat, Ali Fırat, Selim, Selçuk (Hatayspor)
Lider, Oğuz, Recep (İnegölspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor sahasında, İnegölspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 39'a çıkardı.
90'ıncı dakikada Hatayspor'da, Köşe vuruşunu kullanan Mithat’ın ortasına iyi yükselen Sadi topu filelere gönderdi: 1-0.

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