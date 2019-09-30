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Hatayspor, İlhan Palut ve ekibiyle yolları ayırdı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor’da teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı. Hatayspor’da 2016-2017 sezonununun devre arasında takımın başına getirilen, geldiği sezon takıma play-off oynatan, ertesi sezon takımı şampiyon yaparak...
SPOR 30.09.2019, 22:32
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor’da teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.
Hatayspor’da 2016-2017 sezonununun devre arasında takımın başına getirilen, geldiği sezon takıma play-off oynatan, ertesi sezon takımı şampiyon yaparak TFF 1'inci Lig'e yükselten, geçtiğimiz sezon ise play-off finalinde kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen başarılı teknik direktör İlhan Palut ve ekibi ile yollar ayrıldı. Hatayspor Yönetim Kurulu adına ayrılık ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yönetim Kurulu kararı ile teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Başta İlhan Palut ve tüm ekibine, bugüne kadarki özverili çalışmaları için kulübümüz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz.”
Hatayspor’da 2016-2017 sezonununun devre arasında takımın başına getirilen, geldiği sezon takıma play-off oynatan, ertesi sezon takımı şampiyon yaparak TFF 1'inci Lig'e yükselten, geçtiğimiz sezon ise play-off finalinde kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen başarılı teknik direktör İlhan Palut ve ekibi ile yollar ayrıldı. Hatayspor Yönetim Kurulu adına ayrılık ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yönetim Kurulu kararı ile teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Başta İlhan Palut ve tüm ekibine, bugüne kadarki özverili çalışmaları için kulübümüz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz.”
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