Hatayspor - Giresunspor: 1-1

Hüseyin BOZOK/HATAY, () -

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx), Cemal Bingül (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Kubilay (xx), Rayane (xx), Mirkan (xx), Selim (xx) (Dk.65 Barbosa x), Gökhan (xx) (Dk.53 Diop xx), Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Popov (xx), Caner (xx) (Dk.73 Quali xx)

GİRESUNSPOR: Fachini (xx) - Muhammed (xx), Ahmet Kesim (xx), Landel (xx), Rusescu (xx) (Dk.66 Özgür Can x), Ahmet İlhan (xx) (Dk.90 Tanase ?), Murat (xx), Rodriguez (xx), Renan (xx), Uğur (xx), Bekir (xx)

GOLLER: Dk.73 Mirkan (Hatayspor), Dk.49 Rodriguez, (Giresunspor),

SARI KARTLAR: Gökhan, Caner, Mesut, Diop (Hatayspor), Muhammed, Landel, Da Silva, Rodriguez, Uğur (Giresunspor)

TFF 1’inci Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor, evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Hatayspor, puanını 41'e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Giresunspor ise 28 puan ile maç fazlasıyla 8'inci sıraya çıktı.

