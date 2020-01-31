Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Hüseyin BOZOK/ HATAY, ()-
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı zorlu Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligde liderlik koltuğunda bulunan bordo beyazlılar, Osman Çalğın Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarına devam eden güney ekibi, günü 5’e 2 pas çalışması, mes koşusu , dar alan ve taktik çalışma ile tamamladı. Hatayspor’da teknik heyet geçtiğimiz hafta iç sahada alınan 2-0’lık Menemenspor galibiyetinin ardından evinde oynayacağı Giresunspor maçını da kazanarak liderliğini sürdürmek ve rakipleriyle arasındaki puan farkını arttırarak şampiyonluk yarışında avantaj kazanmayı hedefliyor. Hatayspor’da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016