Hatayspor - Giresunspor: 1-0

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()
STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Önder Yılmaz (xx), Bilal Gölen (xx)
HATAYSPOR Akın (xxx)- Kubilay (xxx), Hamza Gür (xx) (Mirkan Aydın Dk.60 x), Selim Ilgaz (xx) (Dmytro Korkıshko Dk.74 x), Gökhan Karadeniz (xx), Mesut Çaytemel (xxx), Sadi Karaduman (xx), Diallo (xxx) (Bakary Nimaga Dk. 60 x), Yusuf Abdioğlu (xxx), Murat Paluli (xx), Caner Hüseyin (xxx).
GİRESUNSPOR: Kayacan (xxx), Landel (xx), Muhammet Reis (xx) (Yasin Ozan Dk. 68 x), Tevfik Altındağ (x), Volkan Okumak (xx) (Miljan Skrbıc Dk. 71 ?), Ozan Can Kökçü (x), Alperen Aydın (xx) (Kağan Miray Barış Dk. 46 x), Renan Da Silva (xxx), Savaş Polat (xx), Mehmet Taş (xx), Hüsamettin Tut (xx).
SARI KARTLAR: Selim, Sadi, Nimaga (Hatayspor), Alperen, Renan Da Silva, Ozan Can, Teyfik, Yasin (Giresunspor)
GOL: Dk. 45+1 Yusuf (Hatayspor)
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Antakya Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Hatayspor, Giresunspor’u Yusuf’un ayağından bulduğu golle 1-0 yendi.
(FOTOĞRAFLI)