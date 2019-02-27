Hatayspor - Galatasaray maçının ardından

Hüseyin BOZOK / HATAY () - Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale kalan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, 'Skoru, 2-0 sonrası rehavete girmesine mi bağlıyorsunuz' sorusu üzerine, "Herhalde başka sebebi olmaz. Çünkü ikiden sonrada birçok pozisyona girdik. Kafi görmüş olacaklar ki o ciddiyetten uzaklaştılar. Onlar için de güzel bir tecrübe oldu. Ama onlar ne zaman bu fırsatı yakaladıysa bunu iyi değerlendirmeliler. Galatasaray her saniye ciddiyet isteyen bir kulüptür. Hele hele futbolun içerisinde bugün inanılması zor, birçok şey oldu açıkçası. Ama o işin analiz kısmını ben kendim oyuncularımla yaparım. Ancak turu geçtiğimiz için mutluyum. Kazanmaları gerekirdi, Hatayspor’u da tebrik ediyorum, gayet iyi oynuyorlar. Ama onlara da yazık, onlar da bu sahada nasıl oynuyor? Bizden evvelki kupada olanlara da yazık, onlar da burada nasıl oynamış? Yani bunu sadece kendimiz için değil, onlar için de istiyoruz. Bu kadar iyi top oynayan ki hocalarına da söyledim zaten, iyi bir Hatayspor var. Çocuklara da yazık günah yani. El birliği ile bunu bir an evvel halletmeliyiz. Ayrıca da tüm Hatay halkına teşekkür ediyorum, bizi çok güzel ağırladılar" dedi.

PALUT: SADECE SÖYLEMESİ KOLAY, GERİSİ KOLAY DEĞİL

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise oyuncularının büyük bir karakter ortaya koyduklarını belirterek, “Galatasaray gibi bir takıma karşı 'tur bitti' denildiği anda kısa sürede 4 gol birden atmayı başardılar ki bunu sadece söylemesi kolay, gerisi kolay değil. Gönül isterdi ki buraya kadar getirdiğimiz karşılaşmayı ve turu atacağımız bir gol ile de taçlandırmak. Ama kupa maceramız buraya kadar. Kupa maçlarında Başakşehir, Galatasaray, bizlere yoğun destek veren gerçekten şehre bayram havası yaşatan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Birçoğu rotasyondan gelip, ligde uzun süre şans vermediğim halde sahaya çok önemli karakter koyan futbolcularımı tebrik ediyorum. Artık bu defteri burada kapatmak ve lig maçlarına hazırlanmak zorundayız. Çünkü önümüzde bir hedef daha bizi bekliyor. Oyuncularımı gösterdiği mücadeleden dolayı kutluyorum” diye konuştu.

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