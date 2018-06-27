Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

Hatayspor, Dmytro Korkishko ile anlaştı

Hüseyin BOZOK/HATAY, () SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Dmytro Korkishko ile prensipte anlaştığını duyurdu. 28 yaşındaki oyuncunun 1 Temmuz’da Erzurum kampına katılacağını ve orada...

Hatayspor, Dmytro Korkishko ile anlaştı

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Dmytro Korkishko ile prensipte anlaştığını duyurdu.
28 yaşındaki oyuncunun 1 Temmuz’da Erzurum kampına katılacağını ve orada resmi sözleşmeyi imzalayacağını ifade eden sportif direktör Gökhan Zan, iki kanadı da etkili kullanabilen Dmytro’nun takıma güç katacağını ifade etti.
Transfer çalışmalarıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini de sözlerine ekleyen Zan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyecek kadro kuracaklarını ve büyük Hatayspor taraftarına yeni zaferler armağan edeceklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325