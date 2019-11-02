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Hatayspor'da liderlik hesapları
Hüseyin BOZOK/HATAY,()- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, sahasında konuk edeceği Altay'ı mağlup ederek, liderliğe yükselmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’a deplasmanda kaybederek liderlik koltuğunu averajla Ümraniyespor’a...
SPOR 01.11.2019, 14:34
Hüseyin BOZOK/HATAY,()- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, sahasında konuk edeceği Altay'ı mağlup ederek, liderliğe yükselmeyi hedefliyor.
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’a deplasmanda kaybederek liderlik koltuğunu averajla Ümraniyespor’a kaptıran Hatayspor, İzmir temsilcisi Altay ile evinde oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Güney temsilcisi, kendi seyircisi önünde galip gelerek geçtiğimiz hafta Ümraniyespor’a kaptırdığı liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek istiyor. Bordo-beyazlı ekipte, Erzurum deplasmanında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kubilay ile sakatlanan Helder Barbosa dışında eksik bulunmuyor.
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Namaz Vakti 02 Kasım 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Galatasaray
|10
|16
|6. Sivasspor
|9
|15
|7. Başakşehir
|9
|15
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Antalyaspor
|9
|11
|14. Çaykur Rizespor
|10
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5