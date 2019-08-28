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Hatayspor'da 2 transfer
TFF Birinci Lig'de sezona 'şampiyonluk' hedefiyle başlayan Hatayspor, orta saha oyuncusu Muhammed Samet Karakoç ve defans oyuncusu Abdülrahman Canlı’yı kadrosuna kattı. Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında bordo beyazlı takım daha...
SPOR 28.08.2019, 16:28
TFF Birinci Lig'de sezona 'şampiyonluk' hedefiyle başlayan Hatayspor, orta saha oyuncusu Muhammed Samet Karakoç ve defans oyuncusu Abdülrahman Canlı’yı kadrosuna kattı.
Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında bordo beyazlı takım daha önce Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Samet Karakoç ve defans oyuncusu Abdülrahman Canlı’yı kadrosuna kattığını açıkladı. Süper Lig yolunda kadrosunu güçlendiren Hatayspor, iki oyuncuyla da 3 yıllık anlaşma sağladı.
Hatayspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Daha önce Fenerbahçe forması giyen Muhammed Samet Karakoç ve Abdulrahman Canlı, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz’ün de katıldığı imza töreninde kendilerini bordo beyazlı renklerimize bağlayan imzaları attılar. Her iki oyuncu ile 3’er yıllık imzalan sözleşme kulübümüze ve futbolcularımıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.
Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında bordo beyazlı takım daha önce Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Samet Karakoç ve defans oyuncusu Abdülrahman Canlı’yı kadrosuna kattığını açıkladı. Süper Lig yolunda kadrosunu güçlendiren Hatayspor, iki oyuncuyla da 3 yıllık anlaşma sağladı.
Hatayspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Daha önce Fenerbahçe forması giyen Muhammed Samet Karakoç ve Abdulrahman Canlı, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz’ün de katıldığı imza töreninde kendilerini bordo beyazlı renklerimize bağlayan imzaları attılar. Her iki oyuncu ile 3’er yıllık imzalan sözleşme kulübümüze ve futbolcularımıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.
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