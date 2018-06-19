Hatayspor, Ankaragücü'nden Yusuf Abdioğlu'nu transfer etti

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()



SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, MKE Ankaragücü'nden Yusuf Abdioğlu’nu 1 yıllığına transfer etti.

Geçtiğimiz günlerde iç transferde mevcut kadrosunu korumak adına 6 isimle sözleşme yenileyen Hatayspor, MKE Ankaragücü’nün stoperi Yusuf Abdioğlu'nu bir yıllığına kadrosuna kattı.

Kendisini bordo beyazlı renklere bağlayan imzanın ardından konuşan Abdioğlu, "İnşallah Hatayspor'u bu sene de bir üst lige taşıyacağımızı düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bugünden itibaren artık Hatayspor için çalışacağız, bunun sizlere sözünü veriyorum. İnşallah hepimiz için çok güzel bir sezon olur" dedi.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Hatayspor’un hedefleri olan bir takım olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Maden ise, şunları söyledi:

"Bu transferler sırasında mantığımız üst sıralara oynamak. Şampiyonluk hedefini kovalamak istiyoruz. Sıradan bir takım olmak istemiyoruz. İddialı bir takım olmak istiyoruz, hedeflerimiz var. Hatayspor’u Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Burada daha önce yetişmiş Gökhan Zan gibi çok önemli oyuncular var. Bu oyuncuların sayısını artırmak istiyoruz. Altyapıyı destekleyerek ilerleyen süreçte kendi çocuklarımızı takımımızda görmek anlayışı ile hareket ediyoruz."



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