Hatayspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Hatayspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına devam etti.

Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenmanda Hataysporlu futbolcular, teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde dar alan, taktik ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da idmanı izledi. Savaş, Toysal'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 1'inci Lig'de aldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyeti ile liderliği kaptıran Hatayspor, zorlu Altay maçını kazanarak yeni bir seri başlatmayı hedefliyor.



