Hatayspor - Altay: 3-2
Hüseyin BOZOK / HATAY () STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak Cansız HATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Mirkan (xx) (Dk. 86 Soner x), Selim (xx) (Dk. 74 Hamza x), Alican (xx), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx), Yusuf...
Hüseyin BOZOK / HATAY ()
STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak Cansız
HATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Mirkan (xx) (Dk. 86 Soner x), Selim (xx) (Dk. 74 Hamza x), Alican (xx), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx), Yusuf (xx), Gökhan (xx) (Dk. 79 Bokila x), Caner (xxx)
ALTAY: Emre (x), Deniz (xx) (Dk. 68 Yılmaz x), Kappel (xx), Tavares (xx) (Dk. 78 Oğuz Han x), Tatos (xx) (Dk. 46 Leandrinho xx) , Putsıla (x), Paıxao (xx), İbrahim (xx), Gençer (xx), Özgür (xx), Mustafa (xx)
GOLLER: Dk. 44 Alican, Dk. 62 Mirkan, Dk. 64 Furkan (Hatayspor) - Dk. 56 Deniz, Dk. 83 Paixao (Altay)
SARI KARTLAR: Selim, (Hatayspor)-Putsıla (Altay)
TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Altay’ı konuk eden Hatayspor; Alican, Mirkan ve Furkan’ın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Altay’ın golleri ise Deniz ve Paixao'dan geldi.
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