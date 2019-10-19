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Hatayspor - Adana Demirspor: 2-1

Hüseyin BOZOK/HATAY, () STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin Tuğral HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx) (Dk. 70 Alican x), Aabid (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 83 Helder Barbosa x), Mesut...

SPOR 19.10.2019, 16:59
Hatayspor - Adana Demirspor: 2-1

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin Tuğral
HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx) (Dk. 70 Alican x), Aabid (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 83 Helder Barbosa x), Mesut (xx), Idır Quali (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Caner (xx) (Dk. 74 Hamza xx)
ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx), Adil (xx), Hamidou (xx), Tevfik (xx), Hakan (xx), Volkan (xx)(Dk. 81 Levent x), Sinan (xx), Stokes (xx), Mehmet (xx) (Dk.63 Orhan x), Berk (xx) (Dk. 73 Vedat x), Rassoul (x)
GOLLER: Dk. 60 Selim, Dk. 84 Hamza (Hatayspor) - Dk.2 Sinan (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Sinan, Volkan, Kurtuluş, Emrullah (Adana Demirspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor evinde ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı karşılaşmada, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

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