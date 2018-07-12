Hatayspor'a iki transfer

Hüseyin BOZOK / HATAY () - 2018-2019 sezonunda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Hatayspor, uzun süren transfer suskunluğunu, Adana Demirspor’dan Kubilay Sönmez ve Menemen Belediyespor'dan Yasin Güreler’i renklerine bağlayarak bozdu. Hatayspor, Kubilay Sönmez ile 2 yıllık, Yasin Güreler ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo beyazlı kulüp yeni sezon öncesinde Adana Demirspor’dan Kubilay Sönmez ve Menemen Belediyespor’dan Yasin Güreler’i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Hatayspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Kubilay Sönmez 2 yıllık, Yasin Güreler ise 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Hatayspor Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Vardı, genel kurul toplantısının ardından yaptıkları iki transferle kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

"PANİK YOK"

Daha çok Hatayspor’a ve bütçesine uygun transfer yapmaya gayret gösterdiklerini belirten sportif direktör Gökhan Zan, “Hocamızın isteği doğrultusunda Hatayspor’un bünyesine uygun futbolcu kardeşlerimizi kulübümüze kazandırmak adına girişimlerimiz devam ediyor. Transfer konusunda çok yavaş hareket ediyor gibi görünüyor olabiliriz. Yanlış adımlar atmamak adına yavaş ilerliyoruz. Doğu ve emin adımlar atmak adına çok yavaş gidiyoruz. Bu tür eleştirilere de katılıyorum. Ancak bu konuda kimsenin panik yapmasını istemiyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından imzalar atıldı.

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