Hatay Spor – Siirt İl Özel İdaresi Spor: 0 -1

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () -

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xxx), Yakup Bulut (xxx), Kenan Özcan (xxx)

HATAYSPOR: Ömer Alıcı (xx)- Hamıdou Maıga (x)(Dk.77 Mehmet Ahmet İlaç), Soner Örnek (x), Hamza Gür (xx), Aabıd Rayane (x), Bura Temel (x), Idır Qualı (xx), Leteteka Bokılo (xx) Joseph Akomadı (x) (Dk.63 Yasin Güreler), Fadıl Kocaoğlu (xx), Muhammed Samed Karakoç (xx)

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR: Ahmet Taş (xxx)- Celal Geyik (xx), Burhanettin Sever (xx), İslam Altunkan (xx), Muhammet Ekrem Kurt (xx) (Dk.74 Harun Koç), Azem Yavuz (xx), Yusuf Efil (xx), Devran Çamurtaş (xxx) (Dk.46 Şirin Soydan xxx), Yunus Kerçek (xx), Samet Taş (xx) (Dk.45+ Hamit Kılıç), Sezer Kahraman (xx)

SARI KARTLAR: Dk.34 Muhammed Ekrem Kurt, Dk.57 Hamit Kılıç, Dk.90+3 Şirin Soydan, Dk.90+4 Hamıdou Maıga (Siirt İl Özel İdare Spor), Dk.37 Hamıdou Maıga, Dk.63 Soner Örnek, Dk.81 Idır Qualı, Dk.88 Yasin Güreler, Dk.90+2 Buğra Temel, Dk.90+2 Ömer Alıcı (Hatayspor)

GOL: Dk.85 Şirin Soydan (Siirt İl Özel İdare Spor)

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur maçında, Hatayspor’un sahasındaki bakım çalışmalarından dolayı Osmaniye’de oynanan maçta Siirt İl Özel İdare Spor’a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.

7 Ocak Stadı'nda saat 14.30’da başlayan maçı, Muhammet Ali Metoğlu, Yakup Bulut ve Kenan Özcan hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta, Şirin Soydan karşılaşmanın 85’inci dakikasında kaydettiği golle takımına galibiyeti ve turu kazandırdı.

