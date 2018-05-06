Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 59-68

HATAY,()
SALON: Antakya
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Orkun Yurtdaş, Ahmet Kemal Digilli
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş, Paris 8, Mitchell 17, Snytsina 1, Ben Abdelkader 22, Seda Deniz, Devran Tanaçan, Bahar Öztürk 11, Merve Aydın
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Vaughn 11, Plum 18, Verameyenka 19, Tuğçe Canıtez 4, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora 7, Dabovic, Esra Ural Topuz
1'İNCİ PERİYOT: 17-19
İLK YARI: 31-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-48
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final turu ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 68-59 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Serinin üçüncü maçı 9 Mayıs Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. Sarı lacivertliler, evindeki karşılaşmayı kazandığı takdirde finale yükselecek.