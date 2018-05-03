Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 58-73

HATAY,() SALON: Antakya HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Tahsin Kuzu, Hüseyin Çelik HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş 3, Paris 19, Mitchell 13, Snytsina 7, Seda Deniz 2, Devran Tanaçan, Ben Abdelkader 9, Bahar Öztürk 5, Merve Aydın FENERBAHÇE:...

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 58-73

HATAY,()

SALON: Antakya
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Tahsin Kuzu, Hüseyin Çelik
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş 3, Paris 19, Mitchell 13, Snytsina 7, Seda Deniz 2, Devran Tanaçan, Ben Abdelkader 9, Bahar Öztürk 5, Merve Aydın
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Vaughn 10, Verameyenka 12, Tuğçe Canıtez 13, Sottana 12, Pelin Derya Bilgiç 2, Ayşe Cora 8, Plum 5, Esra Ural Topuz, Zeynep Şeval Gül
1'İNCİ PERİYOT: 15-23
İLK YARI: 35-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-51

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 73-58 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 6 Mayıs Pazar günü yine Antakya Spor Salonu'nda oynanacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314