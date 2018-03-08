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Hatay Büyükşehir Belediyespor - ESBVA LM: 84 - 71

İSTANBUL,() SALON: Antakya HAKEMLER: Alexandru Olaru, Alexey Davydov, Maka Kupatadze HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş, Paris 16, Mitchell 30, Snystina 11, Devran Tanaçan 2, Bahar Öztürk 6, Merve Aydın, Ben Abdelkader 19, Mircheva ESBVA...

Hatay Büyükşehir Belediyespor - ESBVA LM: 84 - 71

İSTANBUL,()

SALON: Antakya
HAKEMLER: Alexandru Olaru, Alexey Davydov, Maka Kupatadze
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş, Paris 16, Mitchell 30, Snystina 11, Devran Tanaçan 2, Bahar Öztürk 6, Merve Aydın, Ben Abdelkader 19, Mircheva
ESBVA LM: Cousseins-Smith, Bremont 5, Jakoljevic, Gomis 18, Sy-Diop14, Nsimbo 8, Kamba 1, Amant 12, Jovanovic 13, Konate
1'İNCİ PERİYOT: 30-12
DEVRE: 42-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-53

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Kupası Kadınlar Çeyrek Final 2'nci maçında ESBVA LM'yi 84 - 71 mağlup etti. İlk karşılaşmadan 2 sayılık farkla mağlup ayrılan temsilcimiz sahasında 13 farkla kazanarak yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi, attığı 30 sayıyla Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Leilani Mitchell oldu.

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