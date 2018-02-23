Hatay Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe maçının ardından (PTT Kadınlar Türkiye Kupası)

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başantrenörü Chatzidaki: "Finali de kazanacağız"

Courtney Paris: "Bir sonraki adımda; final için hazır olacağız"

Fenerbahçe Başantrenörü Okul: "Pozisyonları sayıya çeviremedik ve tüm maç boyunca düşük yüzdede kaldık"

Ayşe Cora: "Kırılma anlarında atışları sayıya çeviremedik"

Mehmet Ali DİNLER / MARDİN,()-

PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 65-59'luk skorla mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başantrenörü Aikaterini Chatzidaki, "Hem oyuncularımı hem de Fenerbahçe'yi kutluyorum. Oyuncularımla bir kez daha gurur duyuyorum. Onlar çok yetenekliler. Bizler ne istediysek oyuncularımız bunu uyguladılar. Beşiktaş maçından itibaren çok iyi savunma yapıyoruz. İlk gün söylediğin gibi şampiyonluk için üç adımımız var. Biz bu karşılaşmada ikincisini attık. Umarım finali de kazanacağız" dedi.

COURTNEY PARİS: "BİR SONRAKİ ADIMDA; FİNAL İÇİN HAZIR OLACAĞIZ"

Hatay Büyükşehir Belediyesinin başarılı kaptanı Courtney Paris, "Sahaya çok iyi hazırlanarak geldik. Çalıştıklarımızı çok iyi oynadık. Bizim hedefimiz final oynamaktı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Yapmamız gereken her şeyi yaptık. İyi alanlar bulduk. Bir sonraki adımda; final için hazır olacağız" diye konuştu.

FENERBAHÇE BAŞANTRENÖRÜ OKUL: "POZİSYONLARI SAYIYA ÇEVİREMEDİK VE TÜM MAÇ BOYUNCA DÜŞÜK YÜZDEDE KALDIK"

Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul ise boş pozisyonları sayıya çeviremediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Sonuç, o topu çemberden geçirmekten geçiyor. Atamayana atarlar olgusu da oluyor. O boş pozisyonları sayıya çeviremedik ve tüm maç boyunca düşük yüzdede kaldık. Bizi skor olarak öne geçirecek ve yukarı taşıyacak hücumları hiç birisinden sayı çıkartamadık. O topların hepsi boş dönünce gerilim arttı ve bu durum da savunmamıza yansıdı. Pota altından istediğimiz yüzdeye ulaştık ama üç sayı çizgisinden skor çıkartamadık. Rakip bizden daha fazla ribaunt aldı. Bu da bizim kaçan toplarımızdan kaynaklanıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne final maçında başarılar diliyoruz. Böyle oynarken skor bulduğumuz maçlarda daha farklı kazanabiliriz. Söyleyecek çok bir şey yok."

AYŞE CORA: "KIRILMA ANLARINDA ATIŞLARI SAYIYA ÇEVİREMEDİK"

Fenerbahçe takım kaptanı Ayşe Cora da, "Kırılma anlarında atışları sayıya çeviremedik. Teknik anlamda istediğimizi ortaya koyabildik. Ama tamamen oyuncular olarak bizlerin sorumluluğumuzda olan şutları sokamadık. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne finalde başarılar dilerim. Sadece bizim atışlarımızdan değil iyi oynamalarıyla kazandılar. EuroLeague ve ligde rakiplerimiz var. O maçlara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aikaterini Chatzidaki'nin açıklamaları

-Courtney Paris'in açıklamaları

-Fırat Okul'un açıklamaları

-Ayşe Cora'nın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler