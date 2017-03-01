Hatay Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe: 61-71 (Türkiye Kupası)

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SALON: Bornova Atatürk

HAKEMLER: Tekin Özübir (xx), Süleyman Dağlı (xx), Dorukhan Kalyoncu (xx)

HATAYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Paris (xxx)16, Snytsina (xx)15, Hurts (xxx)12, Stankovic (xx)3, Bahar (xx)12, Gamze (xx), Melike (xx)3, Devran (xx)

FENERBAHÇE: Birsel (xx)6, Verameyanka (xxx)14, Gruda (xx)12 , Quigley (xxxx)28, Stirclen (xx)5, Pelin (xx)2, Ayşe (xx)4, Esra (xx)

1. PERİYOT: 20-17

DEVRE: 37-41

3. PERİYOT: 49-52

5 FAUL: Snytsina (39.31 Hatay Büyükşehir Belediyesi)

PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda günün ikinci maçında Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 71-61 yenerek yarı finalde Bellona Agü Spor'un rakibi oldu. Bornova Atatürk Spor Salonu'ndan oynanan maça Hatay Büyükşehir Belediyesi iyi başladı ve ilk çeyreği Fenerbahçe karşısında 20-17 galip tamamladı. İkinci periyotta toparlanan sarı-lacivertliler soyunma odasına 41-37 önde girmeyi başardı. Üçüncü ve son çeyrekte de etkili olan Fenerbahçe salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe-Bellona AGÜ Spor karşılaşması yarın aynı salonda saat 16.00'da oynanacak.



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