Hatay BŞB yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Hatay BŞB - Mersin BŞB: 64-56
HATAY,()
SALON: Antakya
HAKEMLER: Sami Özel, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş 4, Paris 15, Mitchell 11, Ben Abdelkader 12, Bahar Öztürk 11, Snytsina 9, Merve Aydın 2
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 5, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Gajic 12, Hartley 15, Thomas 9, Deniz Çolakoğlu 9, Gülşah Duman, Cado 3, Melike Tuğba Oral
1'İNCİ PERİYOT: 14-15
İLK YARI: 40-22
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-37
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 64-56 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Hatay Büyükşehir Belediyespor yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.