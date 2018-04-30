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Hatay BŞB yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Hatay BŞB - Mersin BŞB: 64-56 HATAY,() SALON: Antakya HAKEMLER: Sami Özel, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş 4, Paris 15, Mitchell 11, Ben Abdelkader 12, Bahar Öztürk 11, Snytsina 9, Merve Aydın...

Hatay BŞB yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Hatay BŞB - Mersin BŞB: 64-56

HATAY,()

SALON: Antakya
HAKEMLER: Sami Özel, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş 4, Paris 15, Mitchell 11, Ben Abdelkader 12, Bahar Öztürk 11, Snytsina 9, Merve Aydın 2
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 5, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Gajic 12, Hartley 15, Thomas 9, Deniz Çolakoğlu 9, Gülşah Duman, Cado 3, Melike Tuğba Oral
1'İNCİ PERİYOT: 14-15
İLK YARI: 40-22
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-37

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 64-56 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Hatay Büyükşehir Belediyespor yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

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