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Hatay BŞB - Reyer Venezia: 74-54

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()- SALON: Antakya HAKEMLER: Mart Uuehendrik, Jelena Tomic, Marek Kukelcik HATAY BŞB: Özge Yavaş 4, Courtney Paris 13, Leilani Mitchell 17, Katsiaryna Syntsina 17, Seda Deniz, Berrak Özaltın, Hülya Çoklar, Devran Tanacan,...

Hatay BŞB - Reyer Venezia: 74-54

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-

SALON: Antakya
HAKEMLER: Mart Uuehendrik, Jelena Tomic, Marek Kukelcik
HATAY BŞB: Özge Yavaş 4, Courtney Paris 13, Leilani Mitchell 17, Katsiaryna Syntsina 17, Seda Deniz, Berrak Özaltın, Hülya Çoklar, Devran Tanacan, Bahar Öztürk 7, Merve Aydın, Hind Ben Abdelkader 16, Viktoria Mircheva
REYER VENEZİA: Milica Micovic 3, Martina Bestagno, Debora Carangelo 6, Martina Kacerik, Riquna Williams 12, Valeria De Pretto 4, Martina Sandri, Marie Ruzickova 6, Caterina Dotto 5, Camille Little 5, Anna Togliani, Ashley Walker 13
1’İNCİ PERİYOT: 17-12
İLK YARI: 37-21
3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-43

Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında İtalya’nın Reyer Venezia takımını Antakya’da konuk eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, rakibini 74-54 yenerek seride durumu 1-0’a getirdi.

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