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Hatay BŞB, Euroleague'de Fenerbahçe ile aynı gruba düştü

Hüseyin BOZOK/HATAY, () Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın Euroleague'de mücadele edeceği grup belli oldu. Kura çekimine beşinci torbadan katılan Hatay ekibi, Fenerbahçe ile B Grubu’nda yer aldı. Dynamo Kursk,...

Hatay BŞB, Euroleague'de Fenerbahçe ile aynı gruba düştü

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın Euroleague'de mücadele edeceği grup belli oldu. Kura çekimine beşinci torbadan katılan Hatay ekibi, Fenerbahçe ile B Grubu’nda yer aldı.
Dynamo Kursk, Sopron Basket, CB Avenida, Flammes Carolo Basket takımları Hatay Büyükşehir Belediyespor’un gruptaki diğer rakipleri olurken, Wisla Krakow/Olympiacos ve Reyer Venezia/TTT Riga eşleşmelerinin galipleri de yine aynı grupta mücadele verecek.
Çekilen kura neticesinde Hatay ekibi normal sezonun ilk maçında İspanya temsilcisi CB Avenida ile karşı karşıya gelecek. 24 Ekim’de saha ve seyircisi önünde Euroleague sezonunu açacak olan mavi beyazlılar, normal sezonun son karşılaşmasını da 20 Şubat 2019’da Dynamo Kursk ile oynayacak. Geçen sezon EuroCup’ta sergilediği başarılı performansı bu sene Euroleague'e de taşımak isteyen mavi beyazlılarda hedef, gruptan çıkarak zirveye doğru emin adımlarla ilerlemek olacak.

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