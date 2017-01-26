Hatay'a 25 bin kişilik stat

HATAY'a Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 25 bin seyirci kapasiteli stat yapılıyor.Stat inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 30'a ulaşırken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, stadın 2018 yılı Eylül ayı içinde açılacağını söyledi.İnşaatı devam eden statta incelemelerde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, stadın son teknoloji ürünü olacağını ve aydınlatma sisteminin de güneş enerjisiyle çalışacağını belirterek, stadın UEFA kriterlerine uygun yapıldığını aktardı.Şensöz, "Şuan fiziki gerçekleştirme yüzde 30 civarında, stadımız tamamen üstü kapalı bir şekilde olacak, Haziran ayı gibi tüm tribünlerin kaba inşaatı tamamlanmış olacak, daha sonra çelik konstrüksiyonlarla stadımızın üstü kapanacak. 2018 Eylül gibi, stadımızda ilk maçımızı yapacağız, stadımız 25 bin seyirci kapasiteli olacak" dedi.BUZ PİSTİ DE YAKIN ZAMANDA AÇILACAKÖte yandan yaklaşık 5.5 milyon liraya mal olan ve Türkiye'deki 5'inci buz pateni salonu olma özelliğine sahip olan Hatay Buz Pateni pistinde de son aşamaya gelindi. Son işlemlerin yapılmasının ardından buz pistinin açılması planlanıyor.

FOTOĞRAF