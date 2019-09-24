Hasan Sayyıdan: Hakemleri de yenmek zorundasınız

Ercan ATA/ROMA, () - Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'ye 2-1 mağlup olarak 4'üncü oldu. Finalde ise Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, kupayı kazandı. Milli maçın ardından konuşan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, ay-yıldızlıların iyi bir mücadele ortaya koyduğunu ancak hakemlerin kötü yönetim gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki turnuvalarda hakemler takdir haklarını rakiplere kullansalar da hakemleri de yenmek zorunda olduğumuzu gördüm" dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada, Türkiye Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, 3'üncülük mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, normal süresi 1-1'lik eşitlikle biten mücadeleyi penaltı atışları sonucunda 2-1 kaybetti. Bu skorla, Avrupa Federasyonu (IBSA) Görme Engelliler Avrupa (B1) Futbol Şampiyonası'nda İngiltere 3'üncü olurken, Türkiye turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.

ŞAMPİYON İSPANYA

Turnuvanın finalinde ise İspanya ve Fransa karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan İspanya, Avrupa şampiyonu oldu. Bu sonuçla her iki takım 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almış oldu.

HASAN SAYYIDAN: HAKEMLERİ DE YENMEMİZ GEREKİYOR

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, milli takımın İngiltere ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hasan Sayyıdan, "Şampiyonaya çok iyi hazırlanmıştık. Takımımızın beklentilerimizin üstünde oynaması gerekiyordu. İlk iki müsabakada çok iyi futbol oynadılar. Bu turnuvada şans bizden yana değildi. Açıkcası şikayet etmek istemiyorum ama hakemlerden çok muzdaribiz. Bu maçı sizler de izlediniz, bütün taktdir haklarını rakip takım lehine kullandılar. Önümüzdeki turnuvalarda hakemler takdir haklarını rakiplere kullansalar da hakemleri de yenmek zorunda olduğumuzu gördüm. Daha iyi hazırlanırız ve sonraki turnuvalarda inşallah şans da yanımızda olur, diyorum'' ifadelerini kullandı.



STAT: İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri

HAKEMLER: Arboga Angel, Fmangıs Larguıt, Ton Debzoyus

TÜRKİYE: Aykut Akyon, Kahraman Kurbetoğlu, Abdullah Sümer, Emrah Öcal, Ercan Bayraktar, Ömür Mercan, Oğuzhan Yokuş

İNGİLTERE: Oylan Malpas, Sam Marsden, Owen Baıbrıdo-e, Azeem Amir, Dan Engush, Brandon Coleman, Raınbaw Mbungaı, Roy Turnham, Darren Harris

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Dan Engush İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının ilk dakikasında milli takım Emrah Öcal ile beraberliği sağladı. Bu dakikalardan sonra İngiltere'de iki oyuncu kırmızı kart görse de normal süre 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarında Türkiye üç vuruşu gole çeviremedi. İngiltere Dan Engush'in attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak Avrupa üçüncüsü olarak turnuvadan ayrıldı.

Öte yandan, Avrupa Görme Engelliler (B1) A-Klasmanı'ndan düşen takımlar ise Romanya ve Yunanistan oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maçtan detaylar

- Başkan Hasan Sayyıdan'ın açıklamaları



