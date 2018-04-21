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Hasan Sayyıdan: "6 veya 7 altın madalyaya talibiz"

Görme Engelliler Judo Dünya Kupası Antalya'da başlıyor Ercan ATA-ANTALYA,()  Görme Engelliler Dünya Judo World Cup Şampiyonası yarın Antalya'da başlıyor. 22-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak turnuvaya 36 ülkeden 300 sporcu katılıyor....

Hasan Sayyıdan: "6 veya 7 altın madalyaya talibiz"

Görme Engelliler Judo Dünya Kupası Antalya'da başlıyor

Ercan ATA-ANTALYA,() 

Görme Engelliler Dünya Judo World Cup Şampiyonası yarın Antalya'da başlıyor. 22-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak turnuvaya 36 ülkeden 300 sporcu katılıyor. Türkiye'yi ise 27 sporcu bu organizasyonda temsil edecek.
Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, üst düzey madalya hedeflerinin olduğunu belirterek, "Bugüne kadar dünya kupasına 6 veya 7 sporcuyla katılıyorduk. Şimdi ise 6 veya 7 altın madalyaya talibiz. Ülkemizde yapılacak olan dünya şampiyonasında hedefimiz en üst seviyede madalya almak. Görme Engelliler Federasyonu olarak koyduğumuz hedeflere adım adım ilerliyoruz. İnşallah hedefimiz olan 6 veya 7 altın madalyaya ulaşmak istiyoruz " açıklamasını yaptı.

Yarın Antalya'da başlayacak ve 2 gün sürecek olan şampiyonanın programı şu şekilde:
22 Nisan Pazar       Saat: 10.00 Müsabakalar 
22 Nisan Pazar       Saat: 14.30 Açılış Töreni 
23 Nisan Pazartesi  Saat:  10.00 Müsabakalar 
23 Nisan Pazartesi  Saat: 17.00  Madalya Töreni 

(FOTOĞRAFLI)

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