"Bazıları eğer bir şeylerin hizmetkarı olacaksa futbolun hizmetkarı olsunlar"

"Çocuklar ellerinden geleni yaptı"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakalp basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu tiyatrodan memnun kalmadık" diyen Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakalp, "Umarım bu tiyatrodan hepiniz memnun kalmışsınızdır. Biz Bursaspor olarak pek memnun kalmadık. Bilgimiz dahilinde olmayan bir tiyatroda yer almak hiç hoşumuza gitmedi. Maçı zaten 12'ye 11 oynuyorduk fakat son dakikalarda bir oyuncumuz atılınca 12'ye 10 kalmamız bizi biraz etkiledi. Kusura bakmasınlar ancak öyle etkilendik. Bazıları eğer bir şeylerin hizmetkarı olacaksa futbolun hizmetkarı olsunlar, başka bir olgunun değil" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR ELLERİNDEN GELENİ YAPTI"

Bursasporlu futbolcuların ellerinden geleni yaptığını ifade eden Parlakalp, "Bu gece bu tiyatrodan memnun kalmadık. Son dakikadaki uzatmayı gördünüz; 9 değil 99 dakika olsa da biz gol yiyinceye kadar bu uzatmanın devam edeceğini zaten biliyorduk. Çocuklar ellerinden geleni yaptı, çok üzgünüz. Sıkıştığı her zaman Bursaspor'un tertemiz şampiyonluğuna laf edenler bu akşam son dakikalarda ayakları titrerken umarım ne kadar büyük bir camiaya ve tertemiz bir şampiyonluğa laf ettiklerinin farkına varmışlardır" dedi.

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