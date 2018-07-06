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Hasan Kemal Yardımcı: "Neden bir Akhisar olamıyoruz?"

Aytekin KALENDER/RİZE, () Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Rize şehrinin ve takımlarının her türlü imkana sahip olduğunu belirterek, "Önümüzde geçen sene Türkiye Kupası kazanmış bir Akhisar Belediyespor örneği...

Hasan Kemal Yardımcı: "Neden bir Akhisar olamıyoruz?"

Aytekin KALENDER/RİZE, ()

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Rize şehrinin ve takımlarının her türlü imkana sahip olduğunu belirterek, "Önümüzde geçen sene Türkiye Kupası kazanmış bir Akhisar Belediyespor örneği var. Biz neden bir Akhisar olamıyoruz? İşte bu konuda eksiklerimizi gidermek için çalışacağız" dedi.
Çaykur Rizespor'un elindeki imkanların birçok takımda olmadığının altını çizen Yardımcı, "Önümüzde geçen sene Türkiye Kupası kazanmış bir Akhisar Belediyespor örneği var. Biz neden bir Akhisar olamıyoruz? İşte bu konuda eksiklerimizi gidermek için çalışacağız. Ben Akhisar'ın yakaladığı başarıların aynısını Rizespor'un da yapabileceğini düşünüyorum. Bizim imkanlarımızın daha az olduğunu düşünmüyorum. Aynı başarılara ulaşmak için bizim de doğruları bulmamız ve o yönden ilerlememiz gerekiyor. Stadyum ve tesis konusunda Akhisar'ın önündeyiz, başarıda da onları yakalamalıyız. Bu imkanlar elimizdeyken bunun içini doldurmamız gerekiyor" diye konuştu.
"SEYİRCİ SIKINTIMIZI GÖZ ARDI EDEMEYİZ"
Yardımcı, yeni sezonda stadyuma daha fazla seyirci çekmelere gerektiğini söyleyerek, "Kombineler konusunda bütün kolaylığı göstererek fiyatları sabit tuttuk. Çaykur Rizespor'un bir seyirci sıkıntısı var bunu göz ardı etmememiz lazım. Taraftar derdimiz yok, seyirci derdimiz var. Taraftar olarak takımımıza ilgi çok ama maçlarımızda tribünlerimiz dolmuyor. Bu esasen sadece Rize için tartışılan bir konu değil. Türkiye'nin birçok yerinde seyirci azlığından dolayı şikayet edenler oluyor. Bizim yönetim olarak derdimiz seyirci sayısını artırmak. Bu da kaliteli bir takım kurarak mümkün olur. Bir başka konuda Rize'de maalesef Çaykur Rizespor'u tutan fazla kişi yok. Öncelikle şehirdeki Rizesporlu sayısını yükseltmeliyiz. Bunun yolu başarılı ve iyi bir takım kurmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

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