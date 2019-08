Hasan Kartal: Yasa dışı bahis, hem ülkeye, hem de spora zarar veriyor

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, 'yasa dışı bahis' oynayanlara çağrıda bulunarak, “Yasa dışı yapılan her şeyin bir kere ülkeye de, spora da, her şeye bir zararı var. Vatandaşlarımızın yasadışından ziyade yasal olan şeyleri tercih etmelerinde fayda var” dedi. "Yayıncı kuruluştan gelen gelirin eksilmesiyle maddi zorluk içerisinde olan kulüplerimiz yasa dışı bahis nedeniyle daha da sıkıntıya girecektir" Yeşil-mavili kulübün başkanı Hasan Kartal, yasa dışı bahisle ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na () açıklamalarda bulundu. Bu konuda gerekli önemlerin alınması gerektiğini kaydeden Kartal, “Yasa dışı yapılan her şeyin bir kere ülkeye de, spora da, her şeye bir zararı var. Burada nereden, nasıl bir açık bulunuyor da yapılıyor bunu önlemek lazım. Sanıyorum yetkili arkadaşlar bununla ilgili gerekli önlemleri alıyorlardır ki almaları da lazım. Çünkü oradan gelen bedellerin de bir kısmı kulüplerin kasasına giriyor. Zaten ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içerisinde olan kulüplerden bir de böyle bir gelirlerin eksilmesi, ayrıca yayıncı kuruluştan da gelen eksilmeyle maddi zorluk içerisinde olan kulüplerimiz daha da sıkıntıya girecektir. Bu işin bir şekilde çözülmesi en doğru iş olacaktır. Bunun yasal şekli de var. O zaman yasa dışını tercih etmenin ne anlamı var. Bizim vatandaşlarımızın yasadışından ziyade yasal olan şeyleri tercih etmelerinde fayda var. Hem Türk sporuna fayda var, hem de yasa dışı işlemlerin içerisine girilmemiş olur ve güvende olunur” ifadelerini kullandı.