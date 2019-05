Hasan Kartal: Kural hatası varsa Rizespor'un hakkını koruruz

Ercan ATA-Nesrin AYDIN- Arda ERDOĞAN/ANKARA, ()

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bugün Ankara'da yapmış olduğu basın toplantısında Galatasaray maçı sonrası sert söylemlerine açıklık getirerek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kartal, "Biz başarılı bir kulübüz. Kulübümüzün haklarını korumak zorundayız. Dün belki sert bir açıklamam oldu ama içinde bulunduğumuz şartlarda o şekilde açıklama yapmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı. "Silahım olsaydı vururdum" sözlerine değinen Kartal, "O mecazi bir söylem, sporla uğraşanın silahla işi olmaz. Üzerine gitmenin bir anlamı yok" diye konuştu.

Hakem kararlarını eleştiren Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Öncelikle Galatasaray'da genç arkadaşımızın kaza geçirmesine inanın çok üzüldük. Çünkü futbol hayatı bitti mi bitmedi mi bilemiyorum ama büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu gördük, bizim sporcularımız da üzüldü. Bu ayrı bir üzüntü. İkinci üzüntümüz de tabi ki maçtaki hakemin vermiş olduğu kararlar. Bu kararların Rizespor'a neye mal olduğu nu düşünmeden karar verdiğine son derece eminiz. Biz başarılı bir kulübüz. Kulübümüzü korumak da zorundayız. Dün belki sert bir açıklamam oldu ama içinde bulunduğumuz şartlarda o şekilde açıklama yapmam gerekiyordu. Şimdi daha rahatım daha objektif bakıyorum. İnşallah bu hakem hatalarını federasyon görür. Federasyon bunları düzeltir. Yapılan yanlışları görür. Bu yanlışların tekrarlanmaması, Rizespor'un görmüş olduğu bu haksızlıkları Anadolu kulüplerinin, diğer kulüplerin görmemesini engellerse bizim için çok daha iyi olur. Şimdi maça geldiğimiz zaman bir iki kural hatasının olduğu söyleniyor. Bu kural hatalarını inceliyoruz, incelettiriyoruz, eğer gerçekten bir kural hatası var ise bununla ilgili de yönetim kurulu olarak toplantı yapmak kaydıyla ne yapabiliriz onu düşüneceğiz. Dileriz ki Galatasaray camiası bizim bu tür açıklamalarımızdan rahatsız olmasın çünkü bizim Galatasaray camiasıyla veya bir başka camia ile hiçbir problemimiz yok. Bizim amacımız sadece Rizespor'un haklarını korumak. Bizim için kim şampiyon olmuş önemli değil, bizim için hak eden kazansın iyi olan da şampiyon olsun diye düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra bu tür şeyler olmaz. Yakında da federasyon seçimlerimiz var, yeni gelecek yönetim bu görünen hataları bir an önce düzeltilmesiyle ilgili kararlar alır. Düzeltirler ve önümüzdeki sezonda çok daha güzel bir futbol sezonu geçer diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KURAL HATASI VARSA MÜRACAAT EDECEĞİZ"

Kural hatası varsa maçın tekrarını isteyecek misiniz sorusuna Hasan Kartal, "Kural hatası olduğunu yavaş yavaş idrak ediyoruz, maçta o anda hemen farkına varmıyorsunuz. Yorumcular daha rahat bir şekilde aydınlatıyor. Ki kural hatasının var olduğu görünüyor. Bunu da biz kendi yönetim kurulumuzla değerlendireceğiz eğer kural hatası kesinse ona göre biz Rizespor'un hakkını korumak için bir müracaat ederiz diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

"SİLAH SÖYLEMİ MECAZİ BİR ŞEYDİ"

Silah getiririm söylemine açıklık getiren Kartal, "Şimdi o espriyle yapılan bir söylem. Bu insanlar beni katil eder söylemi bizim dilimizde vardır. Silahla bizim ne işimiz var. Biz sporcuyuz, spor kulübü başkanıyız, spor onlardan uzaktır. Bu soru da neden sorulduğunu bilmiyorum, ama öyle bir soru sorulunca bizde o an mecazi bir şey olarak söyledik. Onun üzerine gitmenin bir anlamı yok" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ YORUMCULARIM %90'I BU MAÇIN KATLİAM OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Kırmızı kartın ve verilen penaltının hatalı karar olduğunu ifade eden Hasan Kartal, "İki takımın da bir beklentisi vardı. Bizim beklentimiz ilk 5'e girmek için mücadele veriyoruz. Mucize gibi ilk yarıda 12 puanla bitirmiş bir takım, ilk 5'e girmek için mücadele veriyor. Bu bir kulübün düzgün yönetildiğinin bir göstergesidir. Keşke her kulübümüz böyle düzgün yönetilse. Rize ve Rizelinin hakkını korumak zorundayız. Doğrudan yanayız, ama yanlışı da desteklemenin bir anlamı yok. Bu maçta çok büyük yanlışlar var bunu ben zannediyorum Türkiye'nin %90ı kabul ediyor. Kırmızı kart kesinlikle değil. İlk penaltı kesinlikle penaltı değil. Dikkat edin bir olayda 4 Galatasaray oyuncusu birden kendini yere atıyor. Bu kadar olmaz ki. Onun dışında siz daha iyi bilirsiniz. Bu benim mesleğim değil ben iyi bir yöneticiyim, iyi bir kulüp yöneticisiyim, sporu çok iyi bilirim dersem spor mesleğini yapanlara ayıp olur bunu bence spor yorumcuları güzel bir şekilde söylemesi lazım ki bunu da söylüyorlar. Türkiye'deki yorumcuların %90ı bu maçın katliam olduğunu açık ve net bir şekilde söylüyorlar. Bunu benim söylememe gerek yok artık" şeklinde konuştu.

"ÖZEL PRİM YOKTU FUTBOLCULARIM PRİM İÇİN OYNAMIYOR"

Hasan Kartal, prim konusunun gündeme çok getirildiğiyle ilgili soruya "Bizim prim anlayışımız standart üzerine gidiyor. Büyük maçlarda, diğer maçlarda ve riskli maçlarda belli primlerimiz var. Galatasaray için özel prim yoktu, Fenerbahçe maçını yendiğimizde ne verdiysek Galatasaray maçını da yenseydik o primi verecektik. Rizepor'da bir aile ortamı bir bütünlük var. Hocasıyla sporcusuyla yönetimiyle taraftarıyla bir bütünlük var. Bizim çocuklar maçları prim için oynamıyor onların beklentisi para değil. Bu maçı almak için şartlanmıştık. İlk 5'e girme şansımız vardı ama nasip olmadı" diye cevap verdi.

"DÜŞME HATTINDA OLSAYDIK KALP KRİZİ GEÇİRİRDİM"

VAR sisteminin ilk zamanlarda iyi olduğunu belirten Kartal, "Var sistemi ilk zamanlarda çok iyiydi Türk futboluna faydalı olacağı düşüncesindeydik. Ama şimdi örneğin Beşiktaş maçında bizim 2 tane ofsayttan yediğimiz golü var belirleyemedi. Bu nasıl iştir anlayamadık. Bunlar olmaması lazım arkadaşlar. Bu spor camiasının düzgün dürüst ideal, seyredene zevk verecek şekle gelmesi lazım yoksa maçtan sonra ha bire tartışmanın ha bire yorum yapmanın değişik şekilde konuşmanın bir anlamı yok ki. Dileriz ki bir gün dört dörtlük bir federasyon ve dört dörtlük bir futbol camiası olur. Düşme hattında olsaydık kalp krizi geçirirdim. Ben biliyorsunuz bir maçtan sonra kalp krizi geçirdim aynı şekilde samimi söylüyorum öyle olsaydı belki de bugün bu açıklamayı yapamazdık. Rizespor'u kendi şirketimden daha çok önemsiyorum, daha iyi korumaya çalışıyorum daha iyi yönetmeye çalışıyorum. Onun haklarını korumaya çalışıyorum. Dünkü o sıkıntıyı kendimdeki ifadeyi ben bile izlediğimde kendimden rahatsız oldum. Her şey Rizespor için kendi menfaatim yok" ifadelerini kullandı.

